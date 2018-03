Moordproces tegen Vlaams parlementslid Christian Van Eyken start onder slecht gesternte Redactie

04 maart 2018

06u49

Bron: belga 0 Morgen begint voor de Brusselse correctionele rechtbank het proces tegen Vlaams parlementslid Christian Van Eyken (UF) en Sylvia B., zijn voormalige parlementaire medewerkster met wie hij een relatie zou gehad hebben. Beiden moeten zich verantwoorden voor de moord op B.'s ex-man Marc Dellea en ontkennen elke betrokkenheid bij die feiten. Of het proces ook echt zal kunnen plaatsvinden, is nog allesbehalve duidelijk. Er rijzen immers problemen, zowel over de bevoegdheid van de rechtbank als de bewijsvoering in het dossier.

De 45-jarige Marc Dellea werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek en dat leidde uiteindelijk naar Sylvia B. en UF-politicus Christian Van Eyken. In oktober 2015 werd Sylvia B. door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord en op 27 januari was het de beurt aan Christian Van Eyken. Een dag later werd de man al vrijgelaten omdat het aanhoudingsbevel niet ondertekend was.

Begin 2017 sloot de onderzoeksrechter zijn onderzoek af en maakte het over aan het parket. Dat liet de onschendbaarheid van Christian Van Eyken opheffen en vervolgt zowel de parlementariër als zijn assistente voor moord. Beiden hebben steeds elke betrokkenheid bij de dood van Marc Dellea met klem ontkend.

Het kostte in mei en juni 2016 al heel wat moeite om een datum voor de behandeling van de zaak vast te leggen omdat de verdediging een aantal afgeluisterde telefoongesprekken en video-opnames wilde beluisteren, wat niet mogelijk bleek op de griffie. Eind juni werd daarvoor dan toch een oplossing gevonden, waarbij het griffiepersoneel zijn eigen computers ter beschikking stelde van de advocaten, zodat de datum voor de behandeling werd vastgelegd op 4 december.

Na een incident besloot het griffiepersoneel echter dat het zijn computers niet meer zou ter beschikking stellen, waardoor de telefoongesprekken en video-opnames niet meer te consulteren waren. Daar werd in september een andere oplossing voor gevonden, door een andere computer ter beschikking te stellen maar vijf maanden later heeft de verdediging de bewuste telefoongesprekken en video-opnames nog steeds niet kunnen consulteren.

Morgen zal de verdediging dat probleem meteen opwerpen, waarna het aan de rechtbank zal zijn om te beslissen of ze toch doorgaat met de behandeling van de zaak, dan wel een nieuw uitstel beveelt.

De verdediging van beide verdachten heeft intussen ook conclusies neergelegd waarin ze de bevoegdheid van de correctionele rechtbank in twijfel trekt. Volgens de verdediging is de correctionele rechtbank niet langer bevoegd om te oordelen, als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Dat hof verklaarde in december een aantal artikelen van de Potpourri-wet II ongrondwettelijk. Die artikelen, goedgekeurd in februari 2016, bepalen dat alle misdaden - ook de zwaarste zoals doodslag en moord - door een rechtbank kunnen beoordeeld worden, en niet enkel door een hof van assisen, in de mate dat er verzachtende omstandigheden kunnen ingeroepen worden in hoofde van een beschuldigde.

Ook daarover zal de rechtbank een standpunt moeten innemen.