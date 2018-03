Moordproces ex-parlementslid krijgt tussenvonnis na kritiek over bevoegdheid en bewijsstukken

05 maart 2018

Bron: Belga 3 Voor de correctionele rechtbank in Brussel is het proces gestart tegen ex-politicus Christian Van Eyken (UF) en Sylvia B., zijn voormalige parlementaire medewerkster met wie hij een relatie zou gehad hebben. De twee worden in verdenking gesteld van de moord op B.'s ex, Marc Dellea (45). De verdediging van Van Eyken en Sylvia B. pleit dat de Brusselse rechtbank niet bevoegd is om te oordelen over de moord. Bovendien heeft de verdediging geen toegang gehad tot het volledige dossier en kan ze zich dus niet naar behoren verdedigen, klinkt het. De rechtbank spreekt op 12 april een tussenvonnis uit over de bevoegdheid en de bewijsstukken.

De 45-jarige Marc Dellea werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Het gerechtelijk onderzoek leidde uiteindelijk naar Sylvia B. en UF-politicus Christian Van Eyken. Beiden werden in verdenking gesteld en in de lente van 2017 doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

Onduidelijkheid

Volgens de verdediging is de correctionele rechtbank echter niet langer bevoegd om te oordelen, als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Dat hof verklaarde in december een aantal artikelen van de Potpourri-wet II ongrondwettelijk. Die artikelen, goedgekeurd in februari 2016, bepalen dat alle misdaden - ook de zwaarste zoals doodslag en moord - door een rechtbank kunnen beoordeeld worden, en niet enkel door een hof van assisen, in de mate dat er verzachtende omstandigheden kunnen ingeroepen worden in hoofde van een beschuldigde.

"Volgens het Grondwettelijk Hof blijven de gevolgen van de vernietigde wetsartikelen overeind maar het is niet duidelijk of dat betekent dat dossiers die al doorverwezen werden, nog steeds door de correctionele rechtbank kunnen beoordeeld worden", pleitte meester Augustin Daoût. "Wij menen van niet, dat zou een extensieve interpretatie zijn van het arrest. De rechtbank is nu gevat door een misdrijf waarvoor alleen nog het assisenhof bevoegd is."

De rechtbank moet zich dus onbevoegd verklaren, meent de verdediging. Minstens moet er duidelijkheid gevraagd worden aan het hof van cassatie, of moet er een prejudiciële vraag gesteld worden aan het Grondwettelijk Hof, klonk het: "Wij hebben al gevraagd om te mogen tussenkomen in de procedure voor het hof over de vraag van de ministerraad om een interpretatief arrest."

In die omstandigheden is het ons onmogelijk onze cliënten naar behoren te verdedigen.

Panne

Zelfs als de correctionele rechtbank toch bevoegd zou zijn, rijst er nog een probleem. De verdediging heeft immers nog steeds niet de kans gekregen alle videobeelden en geluidsopnames in het dossier te consulteren. Concreet wil de verdediging een aantal afgeluisterde telefoongesprekken en video-opnames beluisteren en bekijken omdat die volgens haar cruciaal zijn. Nadat dit maandenlang niet mogelijk was, werd er in september toch een oplossing gevonden.

"In eerste instantie moesten we dat in het openbaar in de griffie doen, nadien kregen we een apart lokaal maar toen viel eind oktober de computer in panne", zei meester Pierre Monvil. "Die was pas midden januari hersteld. Bovendien waren de gevraagde videobeelden pas beschikbaar vanaf 8 februari. In die omstandigheden is het ons onmogelijk onze cliënten naar behoren te verdedigen."

De verdediging vraagt dan ook de strafvordering onontvankelijk te verklaren, of minstens om het dossier opnieuw uit te stellen.

"Wel bevoegd, geen probleem met bewijsstukken"

Zowel het parket als de burgerlijke partij zijn van mening dat de Brusselse correctionele rechtbank bevoegd is om te oordelen over de moord op Brusselaar Marc Dellea. "Volgens het Grondwettelijk Hof blijven de gevolgen van de vernietigde wetsartikelen overeind", stelde meester Georges Nicolis. "Deze rechtbank is door de raadkamer rechtsgeldig gevat op een moment dat dat wettelijk mogelijk was. Verschillende auteurs zijn het er ook over eens dat dossiers die al doorverwezen waren, perfect kunnen behandeld worden. Anders oordelen zou de rechtszekerheid in het gedrang brengen."

Parket en burgerlijke partij argumenteerden ook dat er meer dan voldoende tijd was om video-opnames en geluidsopnames te beluisteren. "We hebben er alles aan gedaan om die stukken toegankelijk te maken", sprak het parket. "De verdediging is het dossier ook meer dan 20 maal komen inkijken."

De Brusselse correctionele rechtbank heeft uiteindelijk besloten niet te beginnen aan de behandeling van het dossier. De rechtbank zal op 12 april een tussenvonnis vellen over bevoegdheid en bewijsstukken. Zelfs als de rechtbank die dag zou beslissen dat ze bevoegd is en het proces kan voortgaan, zal ze die dag naar alle waarschijnlijkheid niet aanvatten met de behandeling, maar zal die uitstellen naar een latere datum.