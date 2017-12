Moordenaar van Younes krijgt ook in beroep 25 jaar cel EB

Bron: Belga 0 Jef Van Nooten Younes Bizrane, slachtoffer van de moord door Rubens M. Rubens M. uit Mol vliegt 25 jaar achter de tralies voor de moord op Younes Bizrane. Het Antwerpse hof van beroep bevestigt daarmee de straf die hij in eerste aanleg kreeg. Het slachtoffer is sinds 2013 spoorloos. De 29-jarige beklaagde bekende dat hij de man liet verdwijnen, maar kwam daar later op terug.

De 33-jarige Younes Bizrane geeft sinds 22 november 2013 geen enkel teken van leven meer. Die dag stopten ook de veelvuldige contacten die hij met zijn familie en vriend in Marokko had. Zijn iPad, smartphone en bankkaart werden in het appartement van Rubens M. in Schaarbeek aangetroffen.

De beklaagde hield voor dat Bizrane, die illegaal in het land verbleef, vermoedelijk verder was gereisd naar Londen. Maar volgens kennissen van het slachtoffer zou hij zijn spullen dan nooit achterlaten, want het waren zijn enige communicatiemogelijkheden met zijn familie en vriend in Marokko.

Rekening gepluimd

Na de verdwijning haalde de beklaagde 8.440 euro van de rekening van het slachtoffer. Hij gebruikte ook de iPad en smartphone om zich als Bizrane voor te doen, zodat zijn familie en vriend de bankrekening bleven spijzen. "Beklaagde moet dus geweten hebben dat Younes Bizrane dood was en dat hij zijn familie en vriend toch niet meer kon contacteren", oordeelde het hof.

Daar komt nog bij dat Rubens M. de moord aan zijn zus, stiefbroer en vriend opbiechtte. Hij vertelde hen in het voorjaar van 2014 dat hij Younes gewurgd had en dat hij zijn lichaam begraven had in een bos. De beklaagde vertelde de politie later dat hij depressief was en zelfmoord wilde plegen. Hij had de moord verzonnen, zodat zijn familie hem zou haten in plaats van verdrietig te zijn.

Het hof vond die uitleg compleet ongeloofwaardig. "Beklaagde heeft het slachtoffer vermoord om de maandelijkse stortingen van 3.500 euro bedrieglijk toe te eigenen."