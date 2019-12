Moordenaar van Marc (21) en Corine (17) overleden in gevangenis tvc

05 december 2019

Bron: Belga

Thierry Bourgard, een van de twee daders van de moord op Marc Kistemann en Corine Malmendier in 1992, is vandaag overleden in de gevangenis van Marche-en-Famenne. Dat meldt RTL Info.

Bourgard pleegde in juli 1992 samen met Thierry Muselle de moord op de 17-jarige Corine Malmendier en haar geliefde Marc Kistemann (21). In 1996 werden de twee daders door het hof van assisen in Luxemburg tot levenslang veroordeeld.

Naar aanleiding van die zaak richtten de vaders van het vermoorde koppel, Jean-Pierre Malmendier en François Kistemann, de vzw Marc en Corine op. Die zette zich in voor striktere voorwaarden voor voorlopige invrijheidstelling en meer steun voor de ouders van vermiste kinderen.

Mededader Thierry Muselle was in april 2015 al overleden in de gevangenis van Hoei.