Moordenaar van Belgische para’s wordt vrijdag uitgewezen naar Rwanda kv

19 december 2018

17u05

Bron: Belga 11 Ex-majoor Bernard Ntuyahaga, die in 2007 door het hof van assisen tot 20 jaar cel veroordeeld is voor zijn aandeel in de moord op tien Belgische para's in Kigali in 1994, wordt vrijdag uitgewezen naar Rwanda. Dat heeft zijn dochter laten weten. Sinds juni zit de man in het gesloten centrum in Steenokkerzeel en is hij uitgeprocedeerd, bevestigt Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die bevoegd is voor de repatriëring.

Net voor hij de gevangenis verliet eind mei, werd de repatriëring van Bernard Nthuyahaga voorbereid. De ex-majoor had geen verblijfsvergunning in België. Hij probeerde tevergeefs het vluchtelingenstatuut en de bijhorende internationale bescherming te verkrijgen.

Eind september weigerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zijn asielaanvraag. Die beslissing gebeurde "in volledige onafhankelijkheid", benadrukte de Dienst Vreemdelingenzaken vandaag. Vervolgens werd er beslist de man terug te brengen naar de Rwandese grens en volgde een bevel tot vrijheidsbeneming.



De verschillende procedures die zijn advocaten hebben opgestart, zijn nu tot een einde gekomen en hij kan niet voor onbepaalde duur in het gesloten centrum blijven, stelt DVZ nog. De voorbereidingen voor zijn uitwijzing zijn begonnen. Die zal vrijdagvoormiddag plaatsvinden, blijkt uit officiële documenten die naar zijn dochter Bernadette Ntuyahaga zijn verzonden. Zij woont momenteel samen met haar moeder in Denemarken. DZV wil de datum van de repatriëring niet bevestigen.

In een brief aan Maggie De Block (Open Vld), bevoegd voor Asiel en Migratie, vraagt de dochter van de ex-majoor om haar vader niet terug te sturen naar Rwanda, want dat "komt erop neer dat hij blootgesteld zou worden aan onmenselijke en vernederende behandelingen". Als er niets aan de beslissing verandert, vraagt Bernadette Ntuyahaga aan minister De Block "om de moed de hebben om mijn vader te executeren in plaats van hem te veroordelen (...) tot een lot dat voor hem en zijn familie erger zou zijn dan een doodvonnis". "Ik heb liever dat hij in België wordt gedood dan daar", aldus de dochter nog.

De uitwijzing naar Rwanda is allesbehalve vanzelfsprekend wegens het risico op represailles wegens Ntuyahaga's rol in de Rwandese genocide. De overheid zou besloten hebben om de man ter plaatse te laten beschermen, blijkt uit een recente brief van de Dienst Vreemdelingenzaken aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.