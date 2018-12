Moordenaar van Belgische para’s uitgewezen naar Rwanda ADN

21 december 2018

15u14

Bron: Belga 0 De ex-majoor Bernard Ntuyahaga, die in 2007 door het hof van assisen tot 20 jaar cel veroordeeld is voor zijn aandeel in de moord op tien Belgische para's in Kigali in 1994, is vandaag uitgewezen naar Rwanda. Dat wordt bevestigd door de Dienst Vreemdelingenzaken, die meldt dat de man "naar zijn herkomstland gerepatrieerd" werd.

Naasten van Ntuyahaga hadden gisteren en deze ochtend nog postgevat voor het kabinet van minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) in de hoop haar te ontmoeten. Dat is niet gelukt. Zijn dochter had via een brief aan minister De Block gevraagd om Ntuyahaga niet terug te sturen naar Rwanda, omdat hij er blootgesteld zou worden aan “onmenselijke en vernederende behandelingen”. Zelf liet Ntuyahaga ook al weten dat hij vreest vermoord te worden als hij wordt teruggestuurd naar Rwanda, vanwege zijn rol in de Rwandese genocide.

Asielaanvraag in ons land

De vroegere majoor werd in 2007 veroordeeld tot twintig jaar cel, en verbleef in het gesloten centrum in Steenokkerzeel. Hij diende in juni een asielaanvraag in België in, die werd afgewezen door het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Het voegde ook geen "niet-terugleidingsclausule" naar Rwanda toe aan de beslissing, waardoor de man kon worden gerepatrieerd.



Ntuyagaha ging nog in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, maar die bevestigde de beslissing van het CGVS. "Heden zijn de beroepsmogelijkheden uitgeput", aldus de Dienst Vreemdelingenzaken.

“Garanties”

"Het Hof van Justitie in Straatsburg verzet zich niet langer tegen de verwijdering van Bernard Ntuyahaga naar Rwanda sinds de Rwandese overheid schriftelijke garanties heeft gegeven dat betrokkene geen onmenselijke of vernederende behandeling zal ondergaan bij zijn terugkeer naar zijn land", aldus DVZ nog. "Zijn aanwezigheid in België wordt niet langer gerechtvaardigd.”