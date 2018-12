Moordenaar van Belgische para’s in Rwanda mag voorlopig niet uitgewezen worden LH

03 december 2018

19u59 13 Bernard Ntuyahaga, de Rwandees die in 2007 werd veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op tien Belgische para’s, mag voorlopig niet uitgewezen worden. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) beslist. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) meldde het nieuws op Twitter.

Rwandees verantwoordelijk voor moord 10 Belgische para's vraagt uitgerekend in ons land asiel. (Je moet maar durven). Aanvraag geweigerd, RVV-beroep verworpen maar van Europees Hof voor de Rechten vd Mens mag ik hem nu toch niet verwijderen. Opgeschort obv Art.39 EHRM-reglement. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

De Rwandees werd in 2007 door het hof van assisen tot 20 jaar cel veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op tien Belgische para’s in Kigali in 1994. De procureur noemde hem een ‘moordenaar van de ergste soort’. Ntuyahaga heeft zijn straf uitgezeten en verblijft sinds juni in een gesloten centrum in Steenokkerzeel.

Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen wees in eerste instantie zijn aanvraag tot asiel in ons land van de hand. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwierp daarop het beroep dat Ntuyahaga had ingediend tegen zijn afgewezen asielaanvraag.

Normaal gezien zou de voormalige majoor worden uitgewezen naar Rwanda, maar dat is allesbehalve vanzelfsprekend, wegens het risico op represailles wegens Ntuyahaga’s rol in de Rwandese genocide. Zelf heeft Ntuyahaga eerder aangegeven naar Denemarken te willen gaan, waar hij familieleden heeft wonen.

Ntuyahaga stapte tot slot ook naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat kende een voorlopige maatregel toe tot 6 december. Dat wil zeggen dat de Rwandees voorlopig niet kan uitgewezen worden. “Voor die datum moeten we aan het hof een aantal vragen antwoorden”, aldus Geert De Vulder, woordvoerder van de Dienst Vreemdelingenzaken, die aangeeft dat de afloop moeilijk in te schatten is. Indien het EHRM de voorlopige maatregel zou verlengen, is het vrij om de lengte van de duurtijd te kiezen.