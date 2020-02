Moordenaar Karel Van Noppen moet voorkomen in drugszaak kv

20 februari 2020

17u19

Bron: Belga 0 Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is vandaag de zaak ingeleid tegen een bende die cannabis en synthetische drugs produceerde en verhandelde. Een van de beklaagden is Albert Barrez (62), de man die dag op dag 25 jaar geleden veearts-keurder Karel Van Noppen had doodgeschoten. Het dossier zal op 14 mei behandeld worden.

De lokale politie van de zone Klein-Brabant (Bornem, Puurs-Sint-Amands) startte in januari 2016 een onderzoek naar enkele mogelijke lokale drugsdealers. Er werd ook gekeken naar de herkomst van de verdovende middelen.

Het onderzoek leidde de speurders naar een loods in Dottenijs (Moeskroen), waar in juni 2016 een grootschalig drugslabo werd aangetroffen. De politie vond er chemisch afval dat op een productie van zo'n 13.000 kilo speed zou wijzen. Ook waren er grondstoffen opgeslagen om nog meer speed mee te produceren.



Een van de acht verdachten die werd opgepakt, was Albert Barrez. Hij had op 20 februari 1995 veearts-keurder Karel Van Noppen doodgeschoten in Wechelderzande in de Antwerpse Kempen. In 2002 werd hij veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Zeven jaar later kwam hij voorwaardelijk vrij. Ook zijn oudere broer Paul Barrez (69) staat mee terecht in het drugsdossier.