Moordenaar burgemeester Moeskroen krijgt lichtere straf dan gevraagd: 20 jaar in plaats van 27 SPS HAA

27 september 2019

14u20

Bron: Belga, RTBF 4 Nathan Duponcheel (20) is veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op de burgemeester van Moeskroen, Alfred Gadenne (71). Dat heeft het hof van assisen van Henegouwen zopas beslist. Duponcheel sneed in 2017 de keel over van de burgemeester, omdat hij meende dat die verantwoordelijk was voor het ontslag en de zelfmoord van zijn vader. Gisteren werd de jongeman schuldig verklaard aan de moord. De advocaat-generaal had 27 jaar cel gevraagd, maar de dader krijgt dus een lichtere straf.

Het hof hield als verzachtende omstandigheid rekening met de jeugdige leeftijd van de dader op het moment van de feiten (Duponcheel was toen 18 jaar, nvdr.), maar ook met de posttraumatische stress die hij kende na de zelfdoding van zijn vader.



Het openbaar ministerie had 27 jaar gevangenisstraf gevorderd. Advocaat-generaal Ingrid Godart vond in tegenstelling tot het OM geen verzachtende omstandigheden voor wat betreft het criterium van openbare veiligheid. “Hij legde een valstrik voor het slachtoffer, dat geen enkele kans had om te ontsnappen. Hij bereidde de feiten gedurende enkele maanden minutieus voor en sloeg een kwetsbaar persoon die met de rug naar hem toe stond.”

Psychologische opvolging

Op 11 september 2017 wachtte de toen 18-jarige Nathan Duponcheel burgemeester Alfred Gadenne op in het kerkhof van Lowingen. Hij wist dat Gadenne ‘s avonds, zoals steeds, de begraafplaats zou komen afsluiten. Hij hield de burgemeester verantwoordelijk voor de zelfmoord van zijn vader, en meende dat die niets had gedaan om hem te helpen.



De vader, Olivier Duponcheel, had zichzelf van het leven beroofd op 14 februari 2015, een paar weken nadat hij vernomen had dat de stad Moeskroen hem niet langer nodig zou hebben. Nathan trof het lichaam van zijn vader aan. Twee van zijn broers aanvaardden psychologische opvolging, maar hijzelf wou dat niet. De tiener zonderde zich af en piekerde.

Nathan Duponcheel werd in de periode erna geweigerd in het leger en afgewezen door een meisje. Dat leidde tot frustraties. Hij begon informatie op te zoeken over de burgemeester. Op 11 september voerde hij zijn plannen uit. Hij was toen 18 jaar.

Toen de 71-jarige burgemeester aankwam op het kerkhof om het hek te sluiten, deed Duponcheel alsof er een probleem was met het graf van zijn vader. Hij viel de zeventiger aan langs achter en sneed hem de keel over. Daarna pleegde de jongeman enkele telefoontjes, onder andere naar de hulpdiensten. Hij gaf zichzelf nadien aan bij de politie.