Moordenaar burgemeester Moeskroen knipt enkelband na week al door en moet terug naar gevangenis TTR

08 maart 2018

12u42

Bron: Belga 0 Nathan Duponcheel, de verdachte van de moord op Alfred Gadenne, moet opnieuw de cel in. Dat heeft de onderzoeksrechter vandaag beslist. Duponcheel werd gisteren opgepakt nadat hij zijn elektronische enkelband had verwijderd.

De 18-jarige Nathan Duponcheel sneed maandagavond 11 september 2017 met een breekmes de keel over van de 71-jarige Alfred Gadenne, de burgemeester van Moeskroen. Gadenne ging elke ochtend en avond de begraafplaats tegenover zijn huis openen en sluiten. Duponcheel viel die avond de burgemeester aan vlak bij de grafsteen waar zijn vader begraven ligt. Gadenne, die hevig bloedde, overleed ter plaatse.

Volgens Duponcheel was het de fout van de burgemeester dat zijn vader twee jaar eerder zelfmoord had gepleegd. Olivier Duponcheel werkte als administratief bediende bij de gemeente tot hij via een brief, ondertekend door burgemeester Gadenne, zijn ontslag kreeg. Kort daarna pleegde hij zelfmoord.

De jongeman werd vorige week vrijgelaten uit de gevangenis van Bergen en kreeg een enkelband. Bovendien moest hij zich ook aan enkele strikte voorwaarden houden. Zo mocht hij enkel naar buiten om zich aan te bieden bij justitie. Duponcheel moest vandaag echter opnieuw naar de gevangenis. De advocaat van Duponcheel bevestigt de info maar wil voorts geen commentaar geven.