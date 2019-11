Moordenaar Béatrice Berlaimont moet bijna 250.000 euro betalen aan nabestaanden SVM

07 november 2019

16u51

Bron: Belga 0 Jérémy Pierson moet bijna 250.000 euro uitbetalen aan de nabestaanden van Béatrice Berlaimont. Dat meldt de krant ‘Sudpresse’ en wordt bevestigd door zijn advocaat. De man vermoordde vijf jaar geleden het veertienjarige meisje. Eén probleem wel: de dader is onvermogend en dus zullen de nabestaanden zich moeten wenden tot het Slachtofferfonds.

Pierson werd vorig jaar veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de ontvoering, verkrachting en moord op Béatrice. Het veertienjarige meisje verdween onderweg naar school op 21 november 2014 in Aarlen. Tien dagen later -op 1 december- werd haar lichaam door een wandelaar aangetroffen in een bos.

Enkele dagen later viel Pierson in de omgeving van Aarlen een jonge automobiliste aan. Hij viel de vrouw seksueel lastig en wilde haar opsluiten, maar ze slaagde erin te ontsnappen.

Volgens ‘Sudpresse’ ontvangen de ouders van Béatrice elk 75.000 euro en hun respectieve echtgenoten 15.000 euro. De nonkels en tantes van de tiener krijgen 10.000 euro, en haar jongere zus 25.000 euro.

De schadevergoeding voor de automobiliste werd vastgelegd op 25.000 euro, haar moeder heeft recht op 10.000 euro.