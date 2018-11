Moordenaar agente Kitty Van Nieuwenhuysen trekt vraag om beperkte detentie in TTR

14 november 2018

17u45

Bron: Belga 0 Galip Kurum, de derde moordenaar van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen, heeft zijn vraag om beperkte detentie ingetrokken. Dat is gisteren gebleken op de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank die zich over die vraag moest buigen. Dat meldt het Brusselse parket vandaag. Beperkte detentie is het systeem waarbij een gedetineerde overdag de gevangenis mag verlaten, maar er wel de nacht moet doorbrengen.

De 23-jarige agente Kitty Van Nieuwenhuysen en haar 27-jarige collega Peter Van Stalle waren kort voor 3 uur in de ochtend van 4 december 2007 op zoek naar de bestuurders van een achtergelaten Volvo toen ze in de Beerselsestraat in Lot onder vuur werden genomen door onbekenden.

Van Nieuwenhuysen werd dodelijk geraakt, haar collega werd zwaargewond. De daders schoten ook buurtbewoner Ismaël Saccoor neer en stalen zijn Peugeot om er vandoor te gaan.

Veroordelingen

Anderhalve maand later, op 19 januari 2008, kon de politie de drie verdachten oppakken. Die drie stonden in het voorjaar van 2011 terecht voor het Brusselse assisenhof en werden daar veroordeeld tot 30 jaar cel. Het hof van assisen bevond hen niet alleen schuldig aan de gewelddadige homejacking waarbij Kitty Van Nieuwenhuysen werd doodgeschoten, maar ook aan de brandstichting van de Peugeot van de familie Saccoor, die ze in Lot gestolen hadden, aan de gewelddadige diefstal van een zwarte Volvo en de diefstal van de nummerplaten die op de Volvo aangebracht waren.

Het drietal was ook schuldig bevonden aan bendevorming en Noureddine Cheikhni werd ook nog veroordeeld voor een gewapende overval op een koppel vijftigers in Roux, nabij Charleroi.

Eind september besliste de Luikse strafuitvoeringsrechtbank om Noureddine Cheikhni onder elektronisch toezicht te plaatsen, tot groot ongenoegen van de slachtoffers en de politievakbonden. Een tweetal weken later ging de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank dan weer niet in op de vraag van Hassan Iasir om een regime van beperkte detentie te krijgen.