Moordenaar agente Kitty Van Nieuwenhuysen komt niet voorwaardelijk vrij sam

15u28

Bron: Belga 0 Photo News Hassan Iasir, één van de moordenaars van Kitty Van Nieuwenhuysen, komt niet voorwaardelijk vrij. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank beslist.

De 23-jarige politieagente uit Leuven werd eind 2007 in koelen bloede neergeschoten door drie gangsters. Ze was samen met haar collega Peter Van Stalle opgeroepen voor een homejacking in Beersel, waar ze onder vuur werden genomen. Van Nieuwenhuysen, die op de passagiersstoel van de politiecombi zat, werd dodelijk geraakt. Haar collega liep zware verwondingen op.



Iasir zit opgesloten in de gevangenis van Marche-en-Famenne. Omdat hij al een derde van zijn straf heeft uitgezeten, vroeg hij onlangs zijn vervroegde vrijlating aan.





photo_news Kitty van Nieuwenhuysen