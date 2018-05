Moord op vrouw in Bosvoorde: speurders vragen uw hulp Redactie

08 mei 2018

15u09

Bron: Federale politie 3 Op zondag 11 maart 2018 rond 20u30 werd het levenloze lichaam van mevrouw Isabelle Dejoze aangetroffen op de sporen van het station van Bosvoorde.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ze die ochtend rond 06u40 het station Brussel-Centraal alleen is binnengegaan en er de stoptrein van 06u52 richting Ottignies genomen heeft. Diezelfde dag rond 20u15 heeft men gezien dat een man op het perron van het station van Bosvoorde foto’s aan het nemen was.

Mocht u Isabelle Dejoze in de loop van die zondag 11 maart 2018 gezien hebben of informatie hebben over de persoon die foto’s genomen heeft, gelieve dan contact op te nemen met de speurders.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.