Moord op Belgische loodgieter: net sluit zich rond verdachten na nieuwe verklaringen

Cédric Maes & Patrick Lefelon

20 januari 2020

Is Johan van der Heyden (56), de loodgieter uit Lint die sinds 2 juni 2019 vermist is, effectief vermoord en in stukken gesneden? Na nieuwe verklaringen van een van de verdachten, een 19-jarige Nederlandse, zijn de speurders er meer en meer van overtuigd. Haar verklaring bevestigt het verhaal van de 16- en 17-jarige zonen van verdachte Wanda Van R. (39) uit Zoersel. Delen van het lichaam zouden na de moord opgestookt zijn, de restanten in het water gegooid. Tot op vandaag zijn er geen stoffelijke resten van de loodgieter gevonden.