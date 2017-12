Moord in Middelkerke nog gruwelijker dan gedacht: geslachtsdelen slachtoffer in brand gestoken Redactie

Bron: VTM Nieuws, Het Laatste Nieuws 0 De moord op een camping in Middelkerke is nog gruwelijker dan gisteren gedacht werd. Het mannelijke slachtoffer uit Oostende is niet alleen gekeeld, maar de daders hebben ook zijn geslachtsdelen in brand gestoken, meldt VTM Nieuws.

De politie stootte per toeval op de lugubere moord. “De politieploeg was onderweg om een BOB-actie op te starten”, aldus het Brugse parket. “Ze merkten de verdachte wagen op en voerden een controle uit. Daarbij troffen ze een levenloos lichaam aan.” De man was zwaar toegetakeld met een mes aan de hals en het bovenlichaam. De drie inzittenden beweren niet te weten hoe het lijk daar terechtkwam. “We hebben de wagen wel een kwartiertje alleen gelaten”, klinkt het.

Henk Deleu Middelkerke lijk gevonden in wagen bij controle in de Spermaliestraat labo aantwerk aan de caravan en de auto Foto Henk Deleu

