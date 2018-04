Moord in Blankenberge: "Tussen twee messteken smeekt ze nog, maar hij doet gewoon voort en lacht in haar gezicht" "Het was een monsterlijk plan" ADN SDVO

16 april 2018

11u35

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 1 Op het correctionele proces tegen Eddy Boerjan (48) hebben de advocaten van hun burgerlijke partijen vandaag in hun pleidooi hard uitgehaald naar de beklaagde. De Blankenbergenaar bracht zijn ex-partner Petra Vanaerde (44) op 17 september 2015 met messteken om het leven. Procureur Christophe Bergez vordert een celstraf van 25 jaar. Volgens het OM handelde Boerjan wel degelijk met voorbedachten rade.

Meester Sarah Leysen schetste een beeld van het slachtoffer en haar toxische relatie met Eddy Boerjan. "Petra is opgegroeid in een warm nest in Zwevegem. Ze heeft een hobbelig relatieparcours afgelegd en viel niet altijd op de juiste mannen." Na het overlijden van haar vader in 2012 dronk Vanaerde steeds meer alcohol. Binnen haar relatie met de beklaagde ook steeds meer geïsoleerd.

Het slachtoffer herpakte zich en verbrak de relatie met Boerjan. "Hij kon dat niet verkroppen en beraamde een plan om haar uit de weg te ruimen." De advocate van de moeder en de zussen van Vanaerde wees er ook op dat de beklaagde vaker agressief uit de hoek kwam tegenover zijn partners. "Dat hij een kort lontje heeft, blijkt genoeg uit het dossier."

Daden gepland

Meester Jan Leysen pleitte dat Boerjan de feiten wel degelijk met voorbedachten rade pleegde. Zo kondigde hij meermaals aan dat hij zijn ex-partner iets ging aandoen. "Aan twee collega's heeft hij zelfs gezegd dat, als hij niet kwam opdagen, hij waarschijnlijk in de gevangenis zou zitten."

Ook uit de keuze van het moordwapen blijkt dat Boerjan zijn daden gepland had. Het bewuste mes van 21 centimeter had hij bovendien in een salontafeltje verborgen. "Tussen twee messteken smeekt ze nog, maar hij doet gewoon voort en lacht in haar gezicht."

Aan twee collega's heeft hij zelfs gezegd dat, als hij niet kwam opdagen, hij waarschijnlijk in de gevangenis zou zitten. Meester Jan Leysen

Op de lappen

De advocaat van de burgerlijke partijen verwees ook nog naar het gedrag van Boerjan na de feiten. De beklaagde verborg de fiets van het slachtoffer en vergokte zelfs nog haar geld. "Vier dagen gaat hij op de lappen. Het was een monsterlijk plan, en dat is nog heel voorzichtig uitgedrukt." Van uitlokking kan volgens meester Leysen ook absoluut geen sprake zijn.

Ook het Openbaar Ministerie had geen goed woord over voor Boerjan. “Hij had geen moeite een mes in de hals van het slachtoffer te planten, maar diep in z’n eigen vel steken om zichzelf om te brengen lukt hem niet”, zo verwees Bergez naar de vermeende zelfmoordpoging van Boerjan na de moord. "Na de feiten ging hij naar Sluis, waar hij dagenlang op café zat en ging gokken.”

Meester Greet Coucke, advocate van de 19-jarige dochter van het slachtoffer, hekelde uitgebreid het karakter van de beklaagde. "Het zit in de aard van het beestje om zijn partners te kwetsen, daar bestaat geen pilletje voor." De moord werd volgens de burgerlijke partijen gepleegd uit wraak. "Als hij ze niet kan krijgen, dan een ander ook niet."

Getreiterd

Eddy Boerjan beweert dat hij zelf vaak getreiterd en uitgelachen werd door zijn ex-partner. Meester Coucke las enkele sms-berichten voor om aan te tonen dat het net andersom was. "Vanaf nu is het oorlog", klonk het onder andere. Tijdens een incident in het ziekenhuis bedreigde de beklaagde ook de nieuwe partner van het slachtoffer met de dood. "Ze wilde gewoon met rust gelaten worden en diende meermaals klacht in bij de politie."

Mijn grootste troost is dat ze veel heeft afgezien. Ze heeft om haar leven gesmeekt en ik heb nog eens goed in haar gezicht gelachen. Eddy Boerjan in een brief aan zijn vader

Spijt?

Volgens de advocate heeft Boerjan helemaal geen spijt van zijn daden. "Mijn wraak is zoet", schreef hij in een afscheidsbrief aan zijn vader. De beklaagde schreef zelfs dat het een troost was dat zijn ex-vriendin geleden had. “Mijn grootste troost is dat ze veel heeft afgezien. Ze heeft om haar leven gesmeekt en ik heb nog eens goed in haar gezicht gelachen”, schreef de man. Hij schreef de brief "in het klad en in het net, terwijl het slachtoffer in zijn appartement lag". "Het is gewoon een monster en een gevaar voor elke partner", klonk het in de rechtbank.

De moeder en de dochter van het slachtoffer vroegen een schadevergoeding van 25.000 euro. De zussen vorderen elk een schadevergoeding van 5.000 euro. Voor de ex-partner van Petra Vanaerde werd 3.000 euro schadevergoeding gevraagd.

Bedprestaties

Deze namiddag komt de verdediging aan het woord. Zij zullen de voorbedachtheid van de feiten betwisten en zijn wel van mening dat Vanaerde de moord heeft uitgelokt. Zij zou net voor de feiten immers gelachen hebben met de bedprestaties van Boerjan.

Op de dag van de feiten hadden Boerjan en Vanaerde afgesproken om nog eens te praten. De beklaagde vroeg onder andere of hij enkele spullen kon terugkrijgen. Volgens Boerjan noemde het slachtoffer hem een sukkelaar. "Toen ze zei dat haar nieuwe vriend beter was in bed, sloegen naar eigen zeggen de stoppen door", klonk het. "Daarna begon de Blankenbergenaar zijn ex-vriendin te slaan, terwijl ze hem bleef uitlachen."

Van uitlokking kan volgens het openbaar ministerie evenwel geen sprake zijn. "Een sukkelaar genoemd worden, kan geen reden zijn om naar een mes te grijpen. Een normale en redelijke (mens) zou dat niet doen wanneer hij wordt uitgelachen." Bergez betwijfelt trouwens of het slachtoffer Boerjan echt zou durven uitlachen hebben.

Ten slotte merkte de procureur op dat Boerjan al twee keer werd veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Voor de feiten op een andere ex-vriendin kreeg hij zes maanden gevangenisstraf. Bovendien is er volgens de gerechtspsychiater een grote kans op recidive. "Voor deze feiten kan geen mildheid aan de dag gelegd worden, ik vorder een gevangenisstraf van 25 jaar."