Mooie oproep van dochter gaat viraal: "Papa is heel lief en op zoek naar een vrouw om de rest van zijn leven mee te delen" TTR

21 juli 2018

09u46

Bron: Twitter 0 Tot nog toe is de vonk nog niet overgeslagen voor de 47-jarige vader van Mirne. Om haar alleenstaande vader uit Brasschaat aan een partner te helpen, lanceerde ze eergisteren een oproep op Twitter. "Op zoek naar een vrouw om de rest van zijn leven mee te delen", klinkt het. Geïnteresseerde kandidaten kunnen Mirne op Twitter een berichtje sturen.

"Mijn papa is 47 en woont in Brasschaat. Hij heeft twee kinderen (mijn zus en ik), en onze hond. Hij is heel lief en houdt van fietsen. Hij is op zoek naar een vrouw om de rest van zijn leven mee te delen, die liefst ietwat in de buurt woont en ook sportief is", schrijft Mirne in een tweet.

"De reden dat ik dit post is omdat hij al zo’n 3 jaar single is, en hij heel bang is om als eenzaam mannetje te eindigen. Hij verdient echt iemand die voor de rest van zijn leven bij hem blijft, daarom schiet datingbureau Mirne in actie", schrijft ze. Om potentiële partners een idee te geven hoe haar vader eruitziet, deelt ze enkele foto's van hem.



Het bericht van Mirne gaat intussen viraal. Blijkbaar heeft de man heel wat succes. Heel veel twitteraars zijn vertederd door de lieve oproep. "Zo veel reacties, dit had ik niet verwacht! Zodra ik thuis kom van mijn werk beantwoord ik jullie lieve berichtjes", meldt Mirne.

