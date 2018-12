Mooi zomerweer leidt tot fors meer fietsdoden op Vlaamse wegen TMA

11 december 2018

06u45

Bron: Belga 0 Er is voorlopig een einde gekomen aan de gestage daling van het aantal verkeersdoden in Vlaanderen. Dat is het gevolg van een erg dodelijke zomer voor vooral fietsers (van 25 naar 35) op de Vlaamse wegen, zo blijkt uit een nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van het verkeersinstituut Vias. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) belooft extra maatregelen

Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar kwamen er 164 mensen ter plekke om het leven bij ongevallen op Vlaamse wegen, meldt het Vias institute. Dat is 1 procent méér dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal doden ging nochtans al lang in dalende lijn. Ook halverwege dit jaar was er nog sprake van een afname. Maar de zomermaanden (juli-september) bleken erg dodelijk, in heel België trouwens. In Vlaanderen kwamen er opvallend veel fietsers om het leven. Dat heeft volgens Vias te maken met het mooie zomerweer, met veel zon en weinig regen. Veel mensen profiteerden ervan om hun stalen ros van stal te halen.

Enkel daling in Antwerpen

Na negen maanden staan er dus 164 verkeersdoden in de tabellen in Vlaanderen. Alleen in de provincie Antwerpen was er een daling: er vielen 24 doden minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In de andere Vlaamse provincies nam het aantal verkeersdoden toe. Zoals eerder al vastgesteld, was de stijging het grootst in Limburg (+14 doden).

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts betreurt de kentering. “We zijn sinds 2014 uitstekend op weg om de doelstelling te halen om van 400 verkeersdoden naar 200 te gaan op zes jaar tijd”, stelt Weyts in een eerste reactie. “De laatste drie maanden staan spijtig genoeg haaks op die positieve evolutie.” Weyts wijst erop dat er extra maatregelen op stapel staan. Zo start in januari het terugkommoment voor beginnende bestuurders, de laatste fase van de hervorming van de rijopleiding. “Er komen ook extra vaste en mobiele trajectcontroles.”

Dat meer mensen voor de fiets kiezen, is voor de minister een positieve vaststelling, maar “spijtig genoeg vertaalt zich dat ook in een stijging van het aantal fietsslachtoffers”. Weyts wijst er nog op dat Vlaanderen specifiek voor fietsers 20 miljoen euro investeert in veilige schoolomgevingen en versneld investeert in fietsonveilige kruispunten. “Bij dat laatste willen we de kruispunten van gewestwegen waar verhoudingsgewijs meer fietsslachtoffers vallen, sneller aanpakken”, luidt het.