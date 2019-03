Mooi weer spelbreker voor Batibouw: tien procent minder bezoekers SVM

03 maart 2019

20u39

Bron: Belga 0 De zestigste editie van Batibouw heeft 257.000 bezoekers gelokt. Dat is zo'n 10 procent minder dan vorig jaar, een daling die voornamelijk komt door het mooie weer. De beurs zal volgend jaar negen dagen duren in plaats van elf.

De organisatie noemt het bezoekersaantal nog steeds een prestatie, ondanks de daling van 10 procent. De beurs lokte vorig jaar ongeveer 285.000 bezoekers. "De belangrijkste reden waarom minder bezoekers de weg naar Batibouw hebben gevonden, was ongetwijfeld het weer", aldus de organisatie. "Tot en met woensdag scheen de zon. De temperatuur van bijna 20 graden lokte het grote publiek eerder naar de terrasjes dan naar Brussels Expo.”

De organisatie ziet naast het warme weer nog een andere uitdaging voor Batibouw. "Het consumptiepatroon van bezoekers verandert: we verzamelen onze informatie niet enkel meer op een beurs, maar ook online en via verschillende social media-kanalen.”

Nieuwe formule

De beurs zal volgend jaar enkele veranderingen doorvoeren. Batibouw zal zo ingekort worden van elf naar negen dagen en plaatsvinden van zaterdag 29 februari tot en met zondag 8 maart. De professionele dagen -de eerste twee dagen van de beurs- zullen worden vervangen door een nieuwe formule. "De professionals uit de sector zullen gedurende de hele beurs in een exclusief kader worden uitgenodigd op de beurs."

De hoofdthema's van Batibouw waren dit jaar een gezond binnenklimaat (over verluchting in ventilatie), een nieuwe manier van wonen (met aandacht voor fenomenen als cohousing, kangoeroewoningen en zorgwonen) en slim bouwen (over nieuwe bouwtechieken, zoals 3D-printing en circulair bouwen).