Monumentale gaffels onder trendende #TweetenZoalsTheo

16 april 2019

16u54

Bron: Twitter 0 Nadat voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een kemel had geschoten op Twitter, werd de hashtag ‘TweetenZoalsTheo’ vanmiddag trending. De grappigste uit de lange reeks zetten we hieronder.

Voor wie het heeft gemist: Francken postte gisteren een foto van de verkeerde Notre Dame (die van Montreal) bij een tweet waarin hij de brand in de Notre-Dame linkte aan de terreur van IS in Syrië. “Na de vernieling van de oudste kloosters en heiligdommen van het Christendom door IS in Syrië, verliezen we misschien wel hét mooiste en indrukwekkendste Christelijke monument in Europa, Wat een pikzwarte dag”, zo luidde de tweet die Francken later verwijderde. Dat mocht niet baten, en als een lopend vuurtje verspreidden zich de tweets met hashtag ‘TweetenZoalsTheo’. Monumentale vergissingen vormen daarbij de rode draad. Francken zelf probeerde de schade nog te beperken door mee op de kar te springen: met #TweetenZoalsTheo postte hij een foto waarop hijzelf gefotoshopt staat voor het koninklijk paleis in Laken met het bijschrift ‘Centrum van de Macht. Witte Huis’.

De Taj Mahal in al zijn glorie! #tweetenzoalsTheo pic.twitter.com/VxryRqZmVB Rien Deleu(@ RienDeleu) link

De volgende eerste minister van België ..#tweetenzoalsTheo pic.twitter.com/9vcAshTtGy pinarello(@ pinarello) link

Prachtige Mona Lisa in het Louvre. Goed dat we de Europese cultuur nog in alle glorie kunnen aanschouwen dankzij succesvol kunstbeleid! #tweetenzoalstheo pic.twitter.com/RsBXkpqcTx Tim🐲(@ Timreports) link

Schandalig dat ze het Louvre niet beter onderhouden, zoveel stof 😖😡 #soumission #tweetenzoalstheo pic.twitter.com/6lNIUMlsSr Karen(@ KarenDeLeeuw_) link

Dit weekend nog eens wallonie bezocht en de Baraque de Fraiture opgereden #tweetenzoalsTheo pic.twitter.com/vUvRHvqlob Lachen(@ Lachenbe) link

Theo is allang blij dat zijn voorzitter hem steunt in deze moeilijk tijden waarin zijn tweets verkeerd begrepen worden.#tweetenzoalsTheo pic.twitter.com/dsaT9cZbi7 dieter ohler(@ dieterohler) link

Ik en mijn beste vriend #TweetenZoalsTheo pic.twitter.com/XjapfIoFgo io(@ sighien) link

Wie herinnert zich niet de twin towers? Brutaal vernietigd door barbaren op 9/11! #TweetenZoalsTheo pic.twitter.com/5IDIEDwsR2 Steven(@ bickylover) link

"Francken verklaart zich solidair met Franse president Macron"#TweetenZoalsTheo pic.twitter.com/XgqYFiLeQ6 Arbiter(@ ArbiterOfTweets) link

De IJzertoren volgens Theo Francken. pic.twitter.com/nYW3wmxauo Orakel van Merksem(@ OrakelvMerksem) link

De Gaulle #tweetenzoalsTheo pic.twitter.com/xipaq1dIpD Koen VE(@ KoenVanderElst) link

Onze lieve heer #tweetenzoalstheo pic.twitter.com/S2SyAAIB1K Dirk abbeloos(@ Dirkabbeloos) link

Le Moulin Rouge#tweetenzoalsTheo pic.twitter.com/4YOWeN6mVN Stijn De Paepe(@ StijnDePaepe) link

