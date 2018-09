Monsters onderzocht van 3 everzwijnen die mogelijk Afrikaanse varkenspest dragen TTR

15 september 2018

16u55

Bron: Belga 1 Monsters van drie nieuwe everzwijnen die mogelijk Afrikaanse varkenspest dragen, worden momenteel onderzocht. Dat heeft minister van Landbouw Denis Ducarme (RM) deze middag aan Belga verklaard. Als er bevestiging komt dat ze drager zijn van het virus komt het aantal geïnfecteerde everzwijnen op vijf. De resultaten worden pas begin van volgende week verwacht.

De Afrikaanse varkenspest werd donderdag ontdekt bij twee everzwijnen in Etalle in de provincie Luxemburg. Het is de eerste keer sinds 1985 dat de virale ziekte in ons land opduikt, zo bevestigde het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

De Afrikaanse varkenspest is al enkele jaren aanwezig in Oost-Europese landen, waar besmettingen zijn vastgesteld bij zowel gehouden varkens als wilde zwijnen. De ziekte kan gemakkelijk van het ene dier op het andere worden overgedragen door rechtstreeks contact, maar ook via voorwerpen (voertuig, laarzen, kledij ...) of besmette etenswaren of etensresten die worden achtergelaten door de mens.

De voorbije maanden heeft het virus zich meer naar het westen verspreid. De nieuwste besmettingen in Europa zouden het gevolg kunnen zijn van etensresten die door reizigers uit besmette gebieden werden achtergelaten, zegt het FAVV.

Minister Ducarme maakte gisteren bekend dat volgende week een interministeriële conferentie zal worden gehouden "om de uitwisseling van informatie te verbeteren en de samenwerking tussen verschillende entiteiten te versterken". Er is volgende maandag om 11.30 uur een vergadering gepland met de bevoegde Europese Commissaris.