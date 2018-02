Monsterboetes voor hoogbejaarde huisjesmelkers Jürgen Eeckhout

06 februari 2018

10u32 0 Een 87-jarige oogarts uit Wetteren en zijn dementerende vrouw van 86 jaar oud zijn allebei veroordeeld tot het betalen van elk 60.000 euro boete en een verbeurdverklaring van 24.770 euro voor huisjesmelkerij. Ze hebben in het Gentse en in Wetteren zeker dertien woningen en studio's in onbewoonbare staat verhuurd.

Een woning is niet meer bewoonbaar van zodra het vijftien strafpunten heeft. Enkele woningen die het koppel verhuurde in de Sint-Jacobsnieuwstraat verzamelden zelfs 80 en 97 strafpunten. Voor de rechtbank verklaarde de oogarts dat hij wel degelijk moeite heeft gedaan om herstellingen uit te voeren.

Het koppel kreeg van milieurechter Van den Berghe de opdracht om de panden in de Sint-Jacobsnieuwstraat, de Oude Schaapmarkt en de Geldmunt te herstellen zodat ze aan de minimumvereisten voldoen. Voor de Sint-Jacobsnieuwstraat kunnen ze ook kiezen om te slopen als dat zou toegestaan zijn. Daarvoor hebben ze vanaf vandaag tien maanden de tijd om in regel te komen. Per dag vertraging moeten ze een dwangsom van 150 euro per dag betalen.

