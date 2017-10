Monsanto brengt Roundup zelf in verband met kanker TT

Bron: Belga 0 REUTERS Monsanto brengt in interne documenten haar eigen product Roundup, de populaire onkruidverdelger, in verband met kanker. Dat berichten Knack en het Nederlandse tijdschrift OneWorld. Zij konden de documenten van de Amerikaanse biotechnologiereus inzien.

Eén ervan is een PowerPoint uit juli 2008. "Roundup beïnvloedt één van de cruciale fasen van de celdeling", luidt het, "wat op lange termijn mogelijk tot kanker leidt". In de interne presentatiedocumenten komen ook conclusies van de Franse bioloog Robert Bellé voorbij. Zijn onderzoek, waarover in 2002 in het wetenschappelijk tijdschrift Chemical Research in Toxicology werd gepubliceerd, toonde aan dat Roundup het DNA van cellen kan beschadigen, bij doseringen die vele malen lager liggen dan die waar boeren en hobbytuiniers mee in aanraking komen. Uit interne e-mails blijkt verder dat Monsanto de resultaten van Bellé destijds als een ernstig probleem zag.



De bewuste documenten komen voort uit een rechtszaak in de Amerikaanse staat Californië. In die zaak, die inmiddels wereldwijd met grote interesse wordt gevolgd, stellen zo'n duizend mensen, met name boeren, dat zij door Roundup lymfeklierkanker hebben gekregen. De aanklacht is dat Monsanto al lange tijd weet had van die gevaren, maar ze verborgen hield.

'Roundup beïnvloedt één van de cruciale fasen van de celdeling, wat op lange termijn mogelijk tot kanker leidt' Presentatie Monsanto

Discussie

Over de risico's van Roundup woedt momenteel een hevige discussie. Grote opschudding ontstond in maart 2015, toen een expertengroep van de Wereldgezondheidsorganisatie concludeerde dat glyfosaat, het hoofdingrediënt in Roundup, "waarschijnlijk kankerverwekkend" is voor mensen. Maar het Europees voedselagentschap EFSA en het Europees chemieagentschap ECHA zijn het oneens met die conclusie, en stellen dat glyfosaat veilig is.



De Europese Unie staat op het punt de licentie van glyfosaat met tien jaar te verlengen. Dat heeft de Europese Commissie tenminste voorgesteld aan de lidstaten. Over het voorstel wordt momenteel achter gesloten deuren onderhandeld in Brussel. Uiterlijk in december wordt besloten of het middel, het meest gebruikte herbicide in de Europese Unie, op de markt blijft.