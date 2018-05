Monogamie of open relatie? Belgische studenten hebben onbewust een duidelijke voorkeur kg

08 mei 2018

21u09

Uit onderzoek bij achthonderd studenten van de Universiteit Antwerpen, blijkt dat meer dan 90 procent onbewust een voorkeur heeft voor monogame relaties. Bij homoseksuele mannen en lesbische vrouwen is die voorkeur minder uitgesproken. Dat meldt het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Het onderzoek is van belang voor onderzoek naar de verspreiding van soa's.

Omdat direct vragen naar seksuele voorkeuren vertekende antwoorden kan geven, achterhaalden de wetenschappers onbewuste voorkeuren via een associatieve test. De studenten van de UAntwerpen moesten woorden als positief of negatief aanduiden en bij foto's aangeven of ze dachten dat afgebeelde koppels monogaam waren of niet. Maar liefst 92,3 procent van de respondenten bleek impliciet voor monogamie te zijn.

Man of vrouw, dat bleek niets uit te maken. Homo of lesbienne wel. Deze laatsten stonden meer open tegenover seksuele relaties met meerdere partners, al waarschuwt men dat de groep niet-hetero-respondenten erg klein was.

Ook wanneer de onderzoekers vroegen naar de bewuste voorkeur, kozen meeste studenten voor monogamie. Er was ook geen verschil meer zichtbaar op basis van de seksuele voorkeur.

West-Europa

De sterke voorkeur voor monogamie verrast het ITG niet. "In West-Europa werden niet-monogame relaties eeuwenlang bestraft en ze worden vandaag over het algemeen nog steeds met afkeur bekeken", klinkt het.

Men wil de studie nu herhalen in sub-Sahara Afrika, waar meerdere sekspartners hebben wel wordt geaccepteerd. "Als mensen daar een andere onbewuste houding hebben dan hier, dan is de vraag waarom en vanaf welke leeftijd deze verschillen beginnen te ontstaan", zegt wetenschapper Chris Kenyon. "We weten dat intensieve en onderling verbonden seksuele netwerken de verspreiding van soa's in stand houden. Een beter beeld van seksuele voorkeuren moet ons helpen om die verspreiding te doorbreken."

De resultaten van de studie, waarvoor het ITG samenwerkte met universiteiten in Nederland en Zuid-Afrika, werden publiceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Plos One.