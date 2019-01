Monnik Giel inhuren om je huis te zegenen? Dat kost je 150 euro...

Jeffrey Dujardin

25 januari 2019

17u37 0 Monnik Giel Foubert is opnieuw thuis in Sint-Laureins, een goeie vier jaar geleden vertrok hij naar het Jonangklooster in India. Samen met Gebshe Lobsang Tsultrim, een doctor in de boeddhistische filosofie, zal Giel lezingen organiseren in Vlaanderen. Daarnaast zullen ze ook een bedrijf in Wevelgem, Asian Import, zegenen en zuiveren. Kostprijs voor zo’n zuivering? 150 euro.

Naast de lezingen die het tweetal zal doen in Vlaanderen kan je ook iets speciaals aanvragen, een zegening en zuivering. De kostprijs daarvan: 150 euro, 100 euro voor mensen met een laag inkomen, plus verplaatsingskosten. De kosten worden wel gedeeld indien in de buurt meerdere huiszegeningen gegeven worden. Daarbij worden gebeden, mantra’s en gezegende rijst gebruikt om te zuiveren en in te wijden. “Het geld gaat integraal naar Lobsang, het zijn schenkingen”, zegt Giel. “Het is niet dat hij daarmee een Rolls Royce koopt. (lacht) Het geld gaat richting een goed doel, zo gaf hij onlangs een grote donatie aan een boeddhistisch klooster zodat de monniken nieuwe kledij konden kopen.”

Wie interesse heeft kan een afspraak maken op: secretariaat@jonang.be of 0472 50 25 60