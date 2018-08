Monique krijgt allereerste blindengeleidepaardje van Europa BHT

14 augustus 2018

19u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Brugge heeft de slechtziende Monique Van den Abbeel 'Dinky' verwelkomd. Dat is het allereerste blindengeleidepaardje in Europa. Monique had jarenlang een hond als compagnon, maar krijgt vanaf nu dus een paardje als assistent.

Ze heeft er de jongste tijd mee getraind in Limburg en nu mag het paardje al tijdens de weekends naar Brugge komen. "Ik had op televisie over een blindengeleidepaardje gehoord en wilde dat dolgraag. Daarom nam ik contact op met Jules O Dwyer, de dame die het paardje in Tongeren heeft opgeleid", zegt ze.

Rustig

Dinky is 2 jaar, 70 centimeter hoog en erg rustig. De kennismaking met Monique verliep alvast perfect. "Ik ben er dol op", zegt ze. "Ze is bijzonder gefocust. Een hulphond raakt wat makkelijker afgeleid, maar dit paardje niet. Wanneer we op wandel zijn, stellen mensen zich natuurlijk wel vragen. Maar ze worden er ook blij van."





Goedkoop is een blindengeleidepaardje niet: een opgeleid minipaard kost 32.000 euro. "We hebben een aanvraag gedaan om subsidies te krijgen, zoals bij hulphonden, maar de vraag ligt nog op tafel van het kabinet-Vandeurzen."



Op termijn wil Monique er elke dag mee op pad. Ze heeft in haar tuin al een huisje voor Dinky gebouwd.