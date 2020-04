Mondmaskers worden het nieuwe normaal, nog lang geen terrasjes en ook geen bezoek van tien vrienden: dit staat in het nieuwe en strengere expertenrapport Veiligheidsraad beslist vandaag over onze toekomst, maar schrik voor heropflakkering zit er goed in ARA/IVDE

24 april 2020

00u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 58 Meer bedrijven open en een beetje minder in ons kot. De Nationale Veiligheidsraad beslist vandaag over een stappenplan met versoepelingen, na meer dan een maand 'lockdown light'. Maar de schrik voor een heropflakkering zit er goed in. "Een tweede lockdown valt niet uit te sluiten”, klinkt het. Onze redactie vernam dat in de nieuwe, strengere versie van het expertenrapport het voorstel geschrapt is om met tien vrienden samen te komen. Ook wordt het dragen van een mondmasker het nieuwe normaal, zeker op school en op het openbaar vervoer.



Deze namiddag komt de Nationale Veiligheidsraad samen. Daar zal normaal gezien beslist worden om vanaf 4 mei al enkele versoepelingen door te voeren en meer bedrijven te laten opengaan, als social distancing daar gegarandeerd kan worden. Het expertenrapport dat gisteren al werd besproken verschilde weinig van het tussentijds rapport dat woensdag gelekt werd.



De experten blijven uitgaan van een versoepeling in drie fasen. De data voor fase 1 en fase 2 blijven 4 mei en, onder voorbehoud, 18 mei. Daarna zal het wachten zijn tot ten vroegste 8 juni voor een volgende stap, meldt vanochtend ook De Standaard. Hoe definitief alles is, zal sowieso pas deze namiddag duidelijk worden op de persconferentie na de Veiligheidsraad.

Fase 1

In de eerste fase - vanaf 4 mei - zouden sporten als tennis, paardrijden en vissen opnieuw toegelaten worden, in gezinsverband of met maximaal twee personen. Verder gaan garages, fietswinkels en immokantoren open, maar dan enkel op afspraak. De kleinere broertjes van de doe-het-zelfzaken zouden eveneens de deuren weer mogen openen.



Wel is het voorstel om dan al tien vrienden uit te nodigen, geschrapt. In de plaats zal een andere toegeving komen, die toch iets meer sociaal contact mogelijk maakt: bijvoorbeeld bezoek ontvangen van twee vrienden. Ook daarover wordt straks nog gediscussieerd.

Fase 2

Fase 2 gaat ten vroegste in op 18 mei. Dan kunnen we mogelijk weer naar de kapper, die weliswaar een mondmasker draagt. Alle handelszaken zouden dan weer mogen openen. De scholen zouden verder geleidelijk opengaan.

Fase 3

In de laatste fase - ten vroegste vanaf 8 juni - zou er heel misschien sprake kunnen zijn van de heropening van cafés en restaurants.

Mondmaskers

Op een aantal punten willen de experts duidelijk niet te veel aan de verbeelding overlaten. Zo wordt volgens De Standaard en Le Soir geadviseerd om mondmaskers, of een equivalent, verplicht te maken op het openbaar vervoer.

Ook in scholen, waar er maximaal tien leerlingen per klas worden aangeraden, wordt het dragen van een mondmasker de norm. “Alle leerlingen ouder dan twaalf en de leerkrachten zouden de hele dag een masker of een gelijkwaardige bedekking van mond en neus moeten dragen”, luidt het.

Scholen

Ook over de heropening van de scholen wordt vandaag definitief beslist, al maakte Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) zijn akkoord met de sector woensdag al bekend. Gisteren kwam hij ook tot een akkoord met zijn regionale collega’s. De vraag is onder meer of zijn datum voor heropstart (15 mei) behouden blijft, of toch nog opschuift naar 18 mei. De kleuterscholen blijven nog dicht, maar er komt wel opvang.

Viroloog Marc Van Ranst opperde dat het misschien ook het moment was om kleuters bij de grootouders onder te brengen, maar dat idee werd meteen getemperd. Dat is eerder voor in een latere fase.

Tweede lockdown?

Premier Wilmès (MR) benadrukte ook dat elke versoepeling later weer teruggedraaid kan worden. "We kunnen perspectieven bieden, maar geen garanties." Ook viroloog Steven Van Gucht waarschuwt dat een tweede lockdown deze winter niet uit te sluiten valt.

"Het potentieel voor nieuwe uitbraken van het virus is nog steeds hoog." "Eén vonkje kan een nieuwe bosbrand veroorzaken: een tweede piek van besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens", klinkt het bij epidemioloog Pierre Van Damme.

