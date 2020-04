Mondmaskers voor het grote publiek? Minister Geens vraagt "geduld" ADN

22 april 2020

19u17

Bron: Belga 0 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vraagt nog wat geduld vooraleer er duidelijkheid komt rond de productie en verspreiding van stoffen mondmaskers voor het grote publiek. Dat zei hij woensdag in de Kamercommissie Justitie.

De regering is van oordeel dat het dragen van mondmaskers aanbevolen kan worden wanneer de beperkingsmaatregelen rond het coronavirus afgebouwd worden. Premier Wilmès liet al weten dat een binnenlandse productie daarbij onderzocht wordt. Minister Koen Geens kreeg de taak om zich met deze kwestie bezig te houden.

“Markt moet zich nog organiseren”

In de Kamer vroegen verschillende parlementsleden om een stand van zaken in het dossier. De minister zei dat de markt voor dergelijke maskers zich nog moet organiseren. In afwachting wil de regering een kader scheppen voor bijkomende productie, rekening houdend met lokale initiatieven die her en der ontstaan.



In een eerste fase hoopt de regering een beroep te doen op mensen thuis om de maskers te maken. "Ik hoop dat de gemeenten kunnen instaan voor de distributie", zei Geens.

“Nervositeit vermijden”

"Van zodra we klaar zijn om te communiceren, zullen we dat doen. Ik vraag u nog een beetje geduld hierover en vraag om nervositeit te vermijden", aldus de minister. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) reageerde ontgoocheld op het antwoord. Hij wil dat de regering werk maakt van een gecentraliseerde productie in samenwerking met de Belgische textielsector.

