Mondmaskers verplicht op de trein en er komen controles, waarschuwt minister Bellot AW

26 april 2020

16u10

Bron: Belga 0 Vanaf 4 mei worden mondmaskers verplicht op het openbaar vervoer voor iedereen boven de twaalf jaar. Op de treinen en in de stations zullen de spoorwegpolitie en Securail controles houden. Dat heeft minister van Mobiliteit François Bellot (MR) zondag gezegd in het programma "C'est pas tous les jours dimanche" op RTL-TVi.

Vrijdagavond besliste de Nationale Veiligheidsraad over de geleidelijke en voorwaardelijke afbouw van de coronamaatregelen. Vanaf 4 mei, wanneer een pak meer mensen opnieuw aan de slag moeten gaan, zouden de openbaarvervoersmaatschappijen hun aanbod geleidelijk moeten opgetrokken hebben.



Om grote drukte te vermijden, is het tijdens alle fases van de afbouw aanbevolen om je met eigen middelen te verplaatsen om zo plaats te maken op bussen en trams voor de mensen die ze het meeste nodig hebben, zei premier Sophie Wilmès vrijdagavond. Het is ook aanbevolen om de spitsuren te vermijden.