Mondmaskers vanaf zaterdag verplicht in alle winkels, bioscopen, gebedshuizen, bibliotheken en musea Sluiting als winkels verplichting negeren TT

09 juli 2020

21u40 0 Mondmaskers dragen in winkels en winkelcentra wordt vanaf zaterdag verplicht. Dat meldt het kabinet van premier Sophie Wilmès. Ook in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken worden mondmaskers verplicht.

“Het Overlegcomité is vandaag, donderdag 9 juli bijeengekomen in aanwezigheid van de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES)”, meldt Wilmès in naam van het Overlegcomité. “De experts hebben een nieuw verslag voorgelegd waarin zij aanbevelen om de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden. Zij aligneren zich dus met het advies van de Hoge Gezondheidsraad, dat vanmorgen is uitgebracht. Op basis daarvan heeft het Overlegcomité beslist de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden, waarmee het de nieuwe aanbevelingen van de GEES volgt.”

Eerder klonk het dat de Nationale Veiligheidsraad zich pas volgende week over de mogelijke verplichting tot het dragen van een mondmasker zou buigen. Dat is nu dus vervroegd.



Ter herinnering: het dragen van een mondmasker is nu al verplicht in een beperkt aantal situaties, zoals op het openbaar vervoer of bij het uitoefenen van een contactberoep (zoals dat van kapper).



Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, klinkt het nog, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land.

Sanctie

“Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties. Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie zoals voorzien in het Ministerieel Besluit. Het Ministerieel Besluit zal ook de mogelijke sluiting voorzien van zaken die de regels herhaaldelijk overtreden. Ter herinnering : mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf. Er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.”

Een elektronische Nationale Veiligheidsraad zal morgen de beslissingen van het Overlegcomité valideren.

