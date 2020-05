Mondmaskers vanaf dinsdag te koop in supermarkten: prijs onder 1 euro Redactie

03 mei 2020

15u32

Bron: VTM NIEUWS 218 Vanaf dinsdag zijn er chirurgische mondmaskers verkrijgbaar in de supermarkten. Het is nog even wachten op het ministerieel besluit dat in het Staatsblad moet worden gepubliceerd, meldt VTM NIEUWS. De supermarkten hebben onderling afspraken gemaakt zodat de mondmaskers die weldra ook daar verkocht mogen worden, zo goedkoop mogelijk zullen worden aangeboden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf morgen zijn mondmaskers verplicht op het openbaar vervoer en in veel bedrijven. De regering besloot daarom dat ook supermarkten voortaan chirurgische maskers mogen verkopen. Een aantal supermarktketens zoals Delhaize en Carrefour zijn klaar voor de verkoop, andere zoals Colruyt moeten ze nog bestellen.

"We hebben altijd gezegd dat de bevolking best textiele en herbruikbare maskers koopt", zei bevoegd minister Philippe De Backer bij VTM. Omdat het dragen van de maskers wellicht nog een hele tijd verplicht zal zijn, geeft de regering de supermarkten nu ook de mogelijkheid om chirurgische maskers aan te bieden. Daarvoor is het wel nog wachten op de publicatie van een ministerieel besluit morgenochtend.

"We hebben er meer dan 300 miljoen kunnen bestellen, die komen nu met 5 tot 10 miljoen per week binnen", zei De Backer.

De supermarkten hebben bovendien onderling afspraken gemaakt zodat de mondmaskers die weldra ook daar verkocht mogen worden, zo goedkoop mogelijk zullen worden aangeboden. Concreet zullen mondkapjes minder dan 1 euro kosten. “De supermarkten hebben afgesproken dat ze aan de kostprijs zullen verkopen om te vermijden dat er mondmaskers aan woekerprijzen worden aangeboden”, legde minister Philippe De Backer (Open Vld) uit in de studio van VTM Nieuws. Een deel van de opbrengst schenken de supermarkten bovendien aan een goed doel.

De sector “verbindt zich ertoe de verkoop zo te organiseren dat de voorwaarden voor respect voor sociale afstand worden gewaarborgd en dat een maximum aan gezinnen snel toegang heeft tot veel maskers”, zo klonk het gisteren ook al in een mededeling van premier Sophie Wilmès en de ministers-presidenten van de gewesten.

Lees ook: Inspectie neemt 17.600 ‘chirurgische’ mondmaskers in beslag in tuincentrum, want enkel apothekers mogen die verkopen: “Mag ik mensen dan niet helpen?!”