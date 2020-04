Mondmaskers tot 2,5 keer duurder in online apotheken: Test-Aankoop wil plafond op prijs SVM

21 april 2020

15u07

Bron: Belga 16 Op drie weken tijd heeft consumentenorganisatie Test-Aankoop al meer dan 200 meldingen over wanpraktijken in verband met de coronacrisis ontvangen. Bijna een kwart van de meldingen gaat over prijsverhogingen voor desinfecterende gels en maskers. De consumentenorganisatie pleit voor de invoering van een prijsplafond. De Orde van Apothekers kreeg intussen ook al een lijst toegespeeld van apothekers die het niet zo nauw nemen met de prijszetting.



Meer dan de helft van de ontvangen meldingen heeft betrekking op aankopen in de apotheek, de rest gaat over misbruiken op websites als bol.com, Facebook of zelfs in supermarkten.

Test-Aankoop vergeleek de prijzen die door consumenten gerapporteerd werden met de apotheekprijzen die tussen begin en half april online verzameld werden. Resultaat: de prijzen liggen soms tot 2,5 keer hoger dan normaal.



De gemiddelde prijs van FFP2-maskers die momenteel in online apotheken aangegeven wordt, bedraagt 5,69 euro per stuk. "Sommige consumenten hebben ons echter veel hogere prijzen gemeld, tot 15 euro per stuk", aldus Test-Aankoop.

Vrije concurrentie

De consumentenorganisatie vraagt de overheid om een prijsplafond in te voeren op alcoholgels, zoals in Frankrijk het geval is. Test-Aankoop stuurde de Orde van Apothekers alvast ook een lijst door van apothekers die door klanten op het meldpunt gemeld werden.

Maskerprijzen zijn niet gereguleerd, waardoor vrije concurrentie is toegestaan. Het blijft echter verboden voor verkopers van gezondheidsproducten om misbruik te maken van een tekortsituatie. Test-Aankoop pleit dan ook in brieven naar ministers Muylle (CD&V), De Backer (Open Vld) en Wilmès (MR) voor het aftoppen van de prijzen op deze broodnodige producten.

