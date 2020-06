Mondmaskers federale overheid per vijf verpakt: “In theorie leidt dat tot besmettingsgevaar” SVM

11 juni 2020

16u29

Bron: Belga 10 De levering van de gratis mondmaskers van de federale overheid aan de Belgische apothekers verloopt deze week vlot. Dat zegt de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). Wel duiken er enkele praktische moeilijkheden op. Onder meer het feit dat de mondmaskers per vijf verpakt zijn, wordt gezien als een aandachtspunt voor de apothekers.

Vanaf maandag kan elke burger een gratis mondmasker ophalen bij de apotheek. Om dat op een ordentelijke manier te laten verlopen, is een spreiding over tien dagen volgens leeftijd uitgewerkt. Zo kunnen enkel de mensen die geboren zijn in 1945 of eerder al op maandag 15 juni een masker ophalen. Elke dag komt daar een jongere leeftijdsgroep bij.

De levering van die mondmaskers aan de apothekers verloopt vlot, valt te horen bij APB-voorzitter Lieven Zwaenepoel. "De meeste apothekers hebben de mondmaskers intussen ontvangen. We zitten zelfs iets voor op schema", zo zegt hij. "Tegen maandag zal dat zeker in orde zijn."

Eén maat

Wel ziet hij enkel praktische problemen opduiken. "De mondmaskers zijn per vijf verpakt, maar natuurlijk bestaat niet elk gezin uit vijf personen.” De mondmaskers moeten dus door de apotheker uit de verpakking gehaald worden. "In theorie kan dat een besmettingsgevaar geven. Maar dat is iets waar apothekers de hele dag door mee te maken krijgen", zo klinkt het. "De apothekers hebben al drie maanden bijzondere aandacht voor handhygiëne en andere beschermende maatregelen. Dat is intussen routine geworden."

Een andere praktisch probleem is dat er ook maar één maat van mondmaskers voorzien is. "Het zal dus niet voor iedereen even goed passen", zegt Zwaenepoel.

“Rekenen op burgerzin”

Of het afhalen van de mondmaskers bij de apothekers vlot zal verlopen, zal maandag moeten blijken. "The proof of the pudding is in the eating", zegt Zwaenepoel. "We rekenen ook op de burgerzin van de mensen om hun mondmasker niet eerder af te halen dan voorzien. Maar veel mensen hebben intussen wel al een mondmasker, dus er zal wellicht geen stormloop zijn", zo luidt het. "Mensen kunnen bovendien ook altijd op een latere datum achter hun mondmasker gaan.”

