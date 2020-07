Mondmasker opnieuw altijd verplicht in Vlaamse woonzorgcentra SVM

17 juli 2020

22u25

Bron: Belga 4 Bezoekers moeten opnieuw verplicht een mondmasker dragen in de Vlaamse zorginstellingen. Dat heeft de Vlaamse taskforce zorgvoorzieningen beslist.

“De taskforce kwam opnieuw samen om te horen hoe de verschillende zorginstellingen de situatie momenteel ervaren”, zegt voorzitster Karine Moykens. De maatregelen worden niet verstrengd, op het mondmasker na dus.

Eind juni was er een versoepeling, zodat binnen de sociale bubbel van 15 personen van de bewoner er opnieuw vrijer en warmer contact mogelijk was. “Die beslissing schroeven we nu terug”, aldus Moykens. “Er wordt een veiligheidsmarge ingebouwd. We sturen vanavond nog een brief uit naar de zorgvoorzieningen.” De wijziging gaat meteen in.

“Wees alert”

In de brief klinkt ook de vraag om alert te zijn en informatie over besmettingen goed door te sturen. Er wordt herinnerd aan het juiste gebruik van alle beschermingsmateriaal. “De helft van de voorzieningen was niet getroffen in de eerste golf, zij hebben dus geen ervaring met dat materiaal.”

Vanuit Vlaanderen worden in juli en augustus gratis handgels en mondmaskers verdeeld. Zorginstellingen waar er een uitbraak is, krijgen ook FFP2-maskers, schorten en handschoenen.

