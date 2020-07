Mondmasker in bioscoop mag alleen af om te eten of te drinken in filmzaal

11 juli 2020

Ook in de film- en theaterzalen zal het verplicht zijn om een mondmasker te dragen. Alleen om iets te eten of een slokje te drinken, mag het mondmasker even af. Dat heeft het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) gepreciseerd, nadat het ministerieel besluit over de uitbreiding van de mondmaskerverplichting vrijdagavond in het Staatsblad was verschenen.