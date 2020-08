Mondmasker bij zich hebben verplicht in Henegouwen jv

26 augustus 2020

07u17

Bron: belga 0 Iedereen in de provincie Henegouwen moet vanaf woensdagmiddag een mondmasker bij zich hebben, kondigt gouverneur Tommy Leclercq aan in de kranten van SudPresse. In tankstations langs de snelwegen wordt de verkoop en consumptie van alcohol ook verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

"Het leven bestaat uit toevallige gebeurtenissen. Bij een lekke band bijvoorbeeld bellen we de hulpdiensten en komen we in contact met mensen die niet tot onze bubbel behoren", legt de gouverneur uit. "Door een masker bij zich te hebben kan op dit soort situaties gereageerd worden.”

De gouverneur besliste ook om de verkoop van alcoholische dranken in tankstations naast de snelwegen te verbieden tussen 22 en 6 uur, net als het consumeren van alcohol op snelwegparkings. Die maatregel neemt Leclercq omdat mensen er opnieuw samenkwamen om een feestje te bouwen nadat de nachtwinkels en cafés hun deuren hadden gesloten.

Overtreders riskeren een gevangenisstraf tot 14 dagen en/of een boete tot 200 euro.