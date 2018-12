Molotovcocktail gegooid naar wagen in Antwerpen

31 december 2018

02u47

Op de Bredabaan in Merksem in Antwerpen is zondagnacht omstreeks 1 uur een molotovcocktail gegooid naar een wagen. Dat wordt bevestigd bij brandweer en politie. Die laatste wil in het belang van het onderzoek geen verdere details verstrekken.