Molly B. uit Wevelgem vervolgd voor hulp aan terroristen mvdb

14u03

Bron: Belga 0 rv - reuters De 24 jarige Molly B. (links) en de arrestatie van Amel Sakaou, Sarah Hervouet en Ines Madani, die ervan verdacht worden een aanslag beraamd te hebben in Parijs. De Brugse raadkamer heeft een 24-jarige Waalse vrouw naar de correctionele rechtbank verwezen op verdenking van betrokkenheid bij terreuractiviteiten. De bekeerde Molly B., die in het West-Vlaamse Wevelgem woonde, zou hulp verleend hebben aan drie vrouwen die een aanslag wilden plegen in Parijs.

In september 2016 werd in de buurt van de Notre-Dame in Parijs een wagen geladen met gasflessen aangetroffen. Het onderzoek toonde aan dat drie vrouwelijke verdachten aangestuurd werden door een strijder van Islamitische Staat (IS). Met diezelfde verdachte zou mogelijk ook Molly B. via chatrooms contact gehad hebben. Het dossier staat wel volledig los van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs en de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem.

"Chatgesprekken"

In de nacht van 7 op 8 maart dit jaar werd bij Molly B. een huiszoeking uitgevoerd. Er werden geen wapens of explosieven aangetroffen, maar de jonge vrouw zit sindsdien wel in voorhechtenis op verdenking van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Volgens de verdediging is er geen concrete link tussen B. en de mislukte aanslag aan de Notre-Dame. "Ze wordt enkel vervolgd op basis van chatgesprekken", aldus meester Karel Simaey.

De raadkamer besliste ook dat de verdachte minstens tot aan haar proces in de cel moet blijven. Het proces zal wellicht binnen enkele weken van start gaan voor de Brugse correctionele rechtbank. Molly B. riskeert vijf jaar cel.