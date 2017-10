Mollenaar (33) bespuugt en bedreigt kinderen: "Vuile Joden, ga terug of ik maak jullie kapot" mvdb

Bron: Belga 0 Borgerhoff De groep kinderen was op weg naar het Glazen Huis in Lommel, een centrum voor glaskunst. Een 33-jarige man uit Mol is in de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld voor inbreuken op de racismewet. Hij had 21 Joodse kinderen beledigd en bedreigd toen die drie jaar geleden een uitstap maakten naar het Glazen Huis in Lommel.

De dertiger zit momenteel in de gevangenis. Hij kreeg 15 maanden cel, met uitstel voor de helft, en 1.200 euro boete met uitstel voor de helft.

Een autobus met Joodse kinderen was op 3 augustus 2014 op weg naar het Glazen Huis, een centrum voor glaskunst in Lommel, toen ze het pad kruisten van de man uit Ham. De groep kinderen tot 14 jaar werd begeleid door twee volwassen personen. Vanuit het raam van zijn auto riep de beklaagde "vuile Joden, ga terug of ik maak jullie kapot" en "terroristen, jullie zijn een slecht volk". Hij maakte rechtsomkeer en beledigde hen nog een keer. Hij reed ook met zijn wagen over het fietspad, zodat de groep zich in de berm in veiligheid moest brengen. Nadat hij uit zijn wagen was gestapt, dreigde hij hen iets aan te doen als ze niet zouden weggaan. De man had ook gespuugd in hun richting.

Psychische problemen

De politie kon de man, die door de slachtoffers herkend werd, in de buurt oppakken. Hij kampte met psychische problemen en beweerde dat hij niet gespuugd had. Zijn speeksel zou tijdens zijn razernij in het rond zijn gevlogen. Hij meende dat er iemand een drankblikje naar zijn auto had gegooid. De doodsbedreigingen betwistte hij ook.

Er was hem strafbemiddeling aangeboden mits betaling van een minnelijke schikking, maar hij was daar niet op ingegaan. Aan het uitstel zijn voorwaarden gekoppeld, zoals werk zoeken en behouden. Hij voelde zich naar eigen zeggen gefrustreerd omdat er tijdens het conflict tussen Joden en Palestijnen veel kinderen vermoord werden.