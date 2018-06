Molenbeekse tiener (18) springt uit venster om aan tante met hamer te ontsnappen HA

18 juni 2018

10u55

Bron: Bruzz 3 Een familieruzie is dit weekend uit de hand gelopen in Molenbeek. Een 18-jarige jongeman sprong er uit het venster om te ontsnappen aan zijn tante, die een hamer vasthad. De tiener raakte bij de val gewond aan de schouder, bevestigt de politie van zone West aan Bruzz.

De jongeman en de tante kregen zaterdag kort na de middag ruzie. Nadat hij de vrouw bedreigd had, nam zij een hamer. Uit schrik voor zijn tante sprong de 18-jarige daarop uit het venster vanop de eerste verdieping. Hij verloor het bewustzijn en werd met verwondingen aan de schouder naar het ziekenhuis overgebracht.

Politiewoordvoerder Johan Berckmans bevestigt aan Bruzz dat er zaterdag meerdere oproepen in verband met de ruzie zijn binnengekomen. "Omdat de tante met de hamer naar buiten was gelopen, kregen omstanders de indruk dat ze de jongeman geslagen had." In het ziekenhuis werd echter vastgesteld dat de tiener niet gewond raakte door slagen van een hamer.

De tante werd door de politie meegenomen door verhoor, maar is inmiddels weer vrijgelaten.