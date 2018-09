Molenbeekse kandidate ruilt PS plots voor N-VA mvdb

17 september 2018

12u06

Bron: Sudpresse 7 Naoual Hamdani, dertiende op de gezamenlijke PS-sp.a-lijst in Sint-Jans-Molenbeek, ruilt met nog geen maand voor de gemeenteraadsverkiezingen van partij. Ze heeft zich op het nippertje aangesloten bij de N-VA waar ze op plaats zes staat, zo schrijven de kranten van Sudpresse.

De definitieve kandidatenlijsten werden zaterdag ingediend. Bij de PS, die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 de sjerp moest afstaan aan Françoise Schepmans (MR), is er weinig begrip voor de overstap.



Te meer omdat de 39-boekhoudster een vertrouwelinge leek van PS-lijsttrekker Catherine Moureaux, de dochter van oud-burgemeester en oud-minister Philippe Moureaux. "Ik begrijp haar beslissing niet, maar respecteer ze", liet Catherine Moureaux optekenen aan Sudpresse.



N-VA-lijsttrekker in Molenbeek is Laurent Mutambayi, kabinetsmedewerker van staatssecretaris Theo Francken.