Molenbeekse imam riep op tot 'verbranden van zionisten', Liga tegen Antisemitisme reageert geschokt

11 januari 2019

11u31

Bron: LaDH, Bruzz Nu in Brussel het proces over de aanslag op het Joods Museum begint, is een video opgedoken van de Molenbeekse imam Mohamed Toujgani waarin die oproept "zionisten" te "verbranden". Toujgani is vandaag de voorzitter van de Liga van Imams van België. Dat schrijven La Dernière Heure en de Brusselse nieuwssite Bruzz. Toujgani heeft ondertussen zijn excuses aangeboden.

De video stond tot vandaag op YouTube, maar is ondertussen verwijderd “wegens schending van het beleid voor het aanzetten van haat”. Bruzz kon de beelden uit 2009 wel nog bekijken. Daaruit blijkt dat Toujgani het in het Arabisch opneemt voor de Palestijnen, maar tegelijkertijd ook de joden in Israël bedreigt. “Maak dat het bloed van de martelaars een wapen wordt onder de voeten van de onderdrukker en maak dat dat bloed een laaiend vuur wordt dat hen verbrandt en een wind die hen kwelt.”

Toujgani woont al 40 jaar in België maar zou geen Nederlands of Frans kunnen. Hij zou verbonden zijn aan de salafistische Grote Moskee die gefinancierd wordt door Saudi-Arabië. Zelf is hij imam in een van de grootste moskeeën van België, de Al-Khalilmoskee in Molenbeek. Toujgani staat ook aan het hoofd van de Belgische Liga van Imams.



De organisatie is niet is aangesloten bij de Moslimexecutieve, het vertegenwoordigende orgaan van de moslims in België. De executieve zegt in een mededeling de woorden van Toujgani dan ook “met de grootste kracht te veroordelen. In een brief aan de Moslimexecutieve zegt Toujgani ondertussen wel “zijn nederigste excuses aan te bieden aan de joodse gemeenschap en aan iedereen die door zijn uitlatingen gekwetst is”. Volgens de imam waren zijn uitlatingen gemotiveerd door “een kritieke geopolitieke context”, die hoe dan ook “het geweld van de woorden” niet kunnen minimaliseren. Toujgani wijst er nog op dat hij sinds jaren werkt aan een vreedzaam samenleven tussen verschillende geloofsgemeenschappen.

De Liga tegen Antisemitisme, die de video deze week onder de aandacht bracht, vraagt dat er stappen worden ondernomen tegen Toujgani. “Met de rechtszaak over de aanslag in het Joods Museum, is antisemitisme zeer actueel”, zegt voorzitter Joël Rubinfeld nog aan Bruzz. “Vergis je niet, deze video was al duizenden keren bekeken. Bovendien is dit een zeer belangrijk man in Brussel. We vonden het noodzakelijk om ons over deze video uit te spreken.”