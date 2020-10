Molenbeek verstrengt maatregelen: maximaal vijf personen aan tafel in horeca, minder gasten op huwelijk of begrafenis TT

04 oktober 2020

19u59

Bron: Belga 26 Molenbeek, de gemeente in Brussel die momenteel het hardst wordt getroffen door het coronavirus, voert extra maatregelen in. Zo is een tafel van vijf voortaan het maximum in de horeca.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Molenbeek was de afgelopen twee weken de ergst getroffen gemeente van het land, en ligt in Brussel, een gewest dat in het algemeen al hoog scoort wat het aantal besmettingen betreft. Er waren 716 gevallen op 100.000 inwoners.

De gemeente heeft daarom een aantal verstrengde maatregelen genomen. Zo wordt de aanwezigheid op huwelijken beperkt tot het paar, de ouders en de getuigen. Bij begrafenissen wordt het aantal aanwezigen op het kerkhof beperkt tot vijftien.



Alle indoorsporten verlopen voortaan zonder publiek. In de horeca, ook op terrassen, en op evenementen, worden de tafels beperkt tot vijf personen.



Het gemeentereglement legt een boete van 350 euro op aan overtreders.

Lees ook:

- Op stap in de drukste straat van Schaarbeek: “Dat vaccin, dat pak ik niet! Wie gelooft daar nu in?”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)