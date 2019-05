Mohamed Ridouani “vereerd” dat hij genoemd wordt als nieuw voorzitter s.pa “maar daar moeten we nu niet mee bezig zijn” KVDS

29 mei 2019

08u46

Bron: Radio 1 0 Binnenland De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) wil zich voorlopig niet outen als kandidaat om John Crombez op te volgens als voorzitter van de sp.a. Dat heeft hij gezegd tijdens De ochtend op Radio 1. De naam van Ridouani circuleert om de socialisten te gaan leiden.

In een interview met de regionale zender ROB-tv klonk het gisteren nog iets minder voorzichtig. “Er wordt aan mijn mouw getrokken”, gaf hij toe, “vanuit de partij maar ook door mensen die ik op straat tegenkom. Als het kan helpen om mensen te overtuigen om niet meer voor extremen te stemmen maar op gematigde progressieve partijen, dan wil ik daartoe bijdragen. Dat kan als voorzitter of als burgemeester”, zei hij.

Inhoudelijke verhaal

Vanmorgen wilde hij niet meer zo ver gaan. Volgens Ridouani is de kwestie voorlopig niet aan de orde en blijft John Crombez sowieso tot het najaar voorzitter. “Ik ben vereerd dat mijn naam genoemd wordt als potentiële nieuwe voorzitter”, zei de burgemeester van Leuven vanochtend op Radio 1. “Maar daar moeten we nu niet mee bezig zijn. Wel met het inhoudelijke verhaal. Trouwens, als burgemeester kan je ook al behoorlijk veel uitdragen.”





Een andere grote naam - Bruno Tobback - liet al formeel weten dat hij geen kandidaat is om de socialisten te gaan leiden.