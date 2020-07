Exclusief voor abonnees

Mohamed ontdekt Vlaanderen. “Als ik ooit kinderen krijg, stuur ik ze op kamp”

Mohamed Ouaamari Lucas Wuyts

27 juli 2020



Mohamed Ouaamari (29) is geboren en getogen in Antwerpen en heeft Marokkaanse roots. Normaal ging hij deze zomer op vakantie in Marokko, maar het coronavirus gooit roet in het eten. Omdat hij nog maar nauwelijks buiten Antwerpen is geweest, maakt hij van de nood een deugd en trekt hij op ontdekkingstocht door Vlaanderen. Vandaag maakt hij kennis met de wondere wereld van een Chiro-kamp.