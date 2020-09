Mohamed is thuis niet meer welkom omdat hij homo is: “Ik ben nog steeds dezelfde, ik ben niet veranderd omdat ik het heb verteld” HLA

03 september 2020

20u58

Bron: Qmusic 0 In een vlog van Qmusic-presentator Jan Thans vertelt Mohamed zijn verhaal. “Zes maanden geleden, op mijn achttiende verjaardag, had ik een conflict met mijn familie over mijn seksualiteit. Daardoor ben ik thuis weggegaan", getuigt de jongeman.



De afgelopen maanden logeerde Mohamed bij verschillende vrienden, maar sinds kort verblijft hij in een opvanghuis voor mensen uit de LGBT+-gemeenschap. “Nadat ik mijn situatie had uitgelegd werd meteen een plaats voor mij gevonden, de dag zelf nog”, vertelt hij. In het Brusselse opvangtehuis waar Mohamed verblijft is plaats voor vier jongeren tussen 18 en 25 jaar oud, die door hun seksuele geaardheid niet meer thuis terechtkunnen. Zij kunnen er drie maanden verblijven, al is een verlenging tot zes maanden mogelijk.

De jongeman hoopt binnenkort dan ook een eigen appartement te vinden, en is van plan zijn middelbare school af te werken. “Ik wil een nieuwe start. Het is het eerste jaar dat ik uit de kast ben. Ik heb dat nooit tegen iemand verteld, maar nu ben ik er heel open over”, vertelt hij. Terug naar huis ziet Mohamed niet zitten. “De laatste maand had ik opnieuw contact met mijn broer. Hij vertelde mij dat mijn familie spijt had van hoe ze hadden gereageerd. Ik kan teruggaan, maar ik weet van mezelf dat ik daar niet terug wil wonen”, zegt Mohamed.

Afsluiten doet hij met een krachtige boodschap voor alle ouders: “Ouders hebben vaak het idee dat iemand zal veranderen nadat ze het hebben gezegd. Maar ik ben dezelfde Mohamed sinds mijn geboorte. Ik ben niet veranderd omdat ik heb verteld dat ik homo ben. Accepteer je kind zoals het is, of maak geen kind.”

