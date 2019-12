Exclusief voor abonnees Mohamed B. kocht laatst voor de lol een restaurant. In een drugsoorlog worden nu zijn naasten geviseerd Douglas De Coninck

15 december 2019

07u21

Bron: De Morgen 0 Drugsoorlog Antwerpen De vorige coke-oorlog draaide om 200 kilo en eiste 31 levens. Volgens goed geplaatste bronnen draait de nieuwe oorlog om anderhalve ton. De kogels en de granaten viseren onder meer de naasten van Mohamed B., die onlangs een bekend Antwerps restaurant kocht, schrijft De Morgen.

De 74-jarige weduwe in de Oudebaan 65 in Ekeren zat die donderdagavond tv te kijken. Ze zou net overeind komen uit haar zetel, om te gaan slapen. Ze hoorde het geratel wel, maar realiseerde zich niet goed wat haar overkomen was. Het eerste wat haar aandacht trok, was een hete waterstraal uit de buis van de radiator. Daar zat opeens een gat in. Ze belde haar schoonzoon. Hij telde elf kogelinslagen.

Lange vingers

