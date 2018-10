Mohamed Abdeslam krijgt 30 maanden cel voor overval op geldtransport in Molenbeek kg

31 oktober 2018

15u19

Bron: Belga 6 De correctionele rechtbank van Brussel heeft Mohamed Abdeslam vandaag tot dertig maanden cel veroordeeld. De broer van terrorist Salah Abdeslam kreeg die straf voor de overval op ambtenaren van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, die zowat 70.000 euro naar de bank brachten.

Op 23 januari van dit jaar werden drie ambtenaren van Molenbeek overvallen toen ze een som van bijna 70.000 euro gingen binnenbrengen bij een bank op het IJzerplein. Een individu, gewapend met een mes, eiste het geld op en sloeg op de vlucht met de buit. Een maand later werden vier personen opgepakt, onder wie ook Mohamed Abdeslam, die in het verleden voor het gemeentebestuur van Molenbeek had gewerkt en op de hoogte was van regelmatige geldtransporten.

Mohamed Abdeslam heeft toegegeven dat hij achter de overval zat, samen met Youssef B. en Pierre-Raphaël C. Youssef B. werd veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, deels met uitstel, en Pierre-Raphaël C. tot twee jaar, waarvan eveneens een deel met uitstel.