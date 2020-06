Mogen we onze vrienden nu een knuffel geven of niet? kv

03 juni 2020

19u05

Bron: VTM Nieuws 4 De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om vanaf maandag 8 juni onze bubbel uit te breiden naar tien personen , maar wat met fysiek contact? Premier Sophie Wilmès (MR) en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) leken vandaag tegenstrijdige antwoorden te geven. Vlaams-minister president Jan Jambon (N-VA) verduidelijkte de zaken in VTM NIEUWS.



Knuffelen en kussen binnen de bubbel, kan volgens De Block nog niet. “Afstand houden en de hygiëneregels moeten behouden blijven”, zei de minister vandaag.

Ook premier Wilmès benadrukte tijdens de persconferentie na afloop van de Veiligheidsraad dat social distancing belangrijk blijft. “Probeer uw vrienden niet te kussen of te begroeten vanaf een te kleine afstand”, aldus de eerste minister, “maar we weten dat het niet altijd gemakkelijk is.” Er is ook begrip, aldus de premier. “We zijn ook pragmatische, redelijke mensen” en de Veiligheidsraad begrijpt dan ook dat het niet makkelijk is om altijd de anderhalvemeterregel te hanteren. “Daarom zeggen we: OK, als het te moeilijk is, beperkt het dan tot die bubbel van tien mensen. Maar alsjeblieft, probeer buiten je huishouden zoveel mogelijk de veilige afstand te bewaren.”



Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) verduidelijkte vanavond in VTM NIEUWS dat “handen geven, kussen en knuffelen”, dus nog niet aan de orde is. “Je mag dichterbij komen, dus die anderhalve meter afstand houden hoeft niet meer, maar fysiek contact mag toch nog niet.”

Professor Pierre Van Damme, epidemioloog aan de Universiteit Antwerpen, kan echter moeilijk leven met de dubbele boodschap van Wilmès: enerzijds is er de afstandsregel en anderzijds is er het begrip voor mensen die zich daar niet aan kunnen houden. Een beetje meer duidelijkheid op dat vlak vanuit de politiek, is wenselijk, aldus Van Damme. Het is immers niet de bedoeling dat iedereen nu volop gaat feesten, stelt de professor.